Определился соперник агдамского "Карабаха" в еврокубках.



Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, чемпион Азербайджана в рамках первого квалификационного этапа Лиги Чемпионов встретится с албанским "Партизани".

Согласно итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, воспитанники Гурбана Гурбанова первый матч проведут на выезде. Игра состоится 9 или 10 июня. Ответный матч пройдет через неделю.



Время матчей определится после жеребьевки.

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