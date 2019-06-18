https://news.day.az/sport/1130067.html Определился первый соперник «Карабаха» в еврокубках
Определился соперник агдамского "Карабаха" в еврокубках.
Согласно итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, воспитанники Гурбана Гурбанова первый матч проведут на выезде. Игра состоится 9 или 10 июня. Ответный матч пройдет через неделю.
Определился первый соперник «Карабаха» в еврокубках
Определился соперник агдамского "Карабаха" в еврокубках.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, чемпион Азербайджана в рамках первого квалификационного этапа Лиги Чемпионов встретится с албанским "Партизани".
Согласно итогам жеребьевки, прошедшей в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, воспитанники Гурбана Гурбанова первый матч проведут на выезде. Игра состоится 9 или 10 июня. Ответный матч пройдет через неделю.
Время матчей определится после жеребьевки.
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