Горячая пора наступает у боксеров. На днях в Нью-Дели (Индия) завершился женский чемпионат мира, где исторического достижения добилась Айнур Рзаева (свыше 84 кг), ставшая первой местной спортсменкой, дошедшей до полуфинала ЧМ и выигравшей медаль. С другой стороны, чуть больше месяца осталось до мужского мундиаля в Ташкенте (Узбекистан, 1-14 мая), который будет предварять не менее важный старт года - Евроигры, где на кону будут вакансии на Олимпиаду.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, по итогам соревнований в Нью-Дели можно смело говорить о том, что инициатива Международной ассоциации сделать ЧМ лицензионным успехом не увенчалось. Как и было объявлено ранее, билеты в Париж будут разыграны на мультиспортивных континентальных форумах и двух дополнительных квалификационных турнирах, о чем ранее и сообщал МОК, курирующий отбор на Игры в боксе.

Если оценивать результаты команды, то, безусловно, добытая медаль говорит о том, что задача оказалась выполнена. Рзаева, обыгравшая в стартовом бою Селин Ли-Ло (Новая Зеландия), в полуфинале уступила Ляззят Кунгеибаевой (Казахстан), завершив ЧМ с бронзой. Также два круга прошла Зейнаб Рагимова (54 кг), проигравшая в 1/8 финала Йоване Гомес (Венесуэла).

Впрочем, для того, чтобы оспаривать лицензию на Олимпиаду, героине мундиаля прежде необходимо снизить вес, так как крайней олимпийской является категория до 75 кг. Тренерский штаб сборной уже разработал для Айнур соответствующую программу, чтобы она смогла подготовиться с прицелом на Евроигры.

В этом смысле результаты ЧМ важны и с точки зрения возможных соперниц как Рзаевой, так и в целом нашей сборной по предстоящему старту. Обращает на себя внимание, что тон в Нью-Дели задавали в основном представительницы Азии. Хозяйки ринга завоевали четыре золотые медали, китаянки выиграли три титула, а еще одна победу на счету Тайваня. В супертяжелом весе первое место заняла Хадижда Махди (Марокко), победившая в финале обидчицу Рзаевой - Кунгеибаеву.

Словом, представительницы Европы на мундиале в подавляющем большинстве категорий оказались в тени более удачливых спортсменок из других континентов. И это дает основание полагать, что борьба за лицензии на Евроиграх будет носить крайне бескомпромиссный характер и наша команда может использовать свои шансы.

Тем временем, организаторы мультиспортивного форума уже объявили о количестве участников программы по боксу. На Евроиграх ожидается выступление около 350 мастеров кожаной перчатки, которые будут оспаривать 44 лицензии в 13-ти категориях (7 у мужчин и 6 у женщин). Локацией соревнования выбран город Новы Тарг, находящийся в Малопольском воеводстве.

