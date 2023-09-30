"Манчестер Юнайтед" остался без ключевого игрока

Аргентинский защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес выбыл из игры на длительный период из-за рецидива травмы стопы, полученной в апреле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат, об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

25-летний Мартинес получил повреждение в игре с "Арсеналом" (1:3) 3 сентября. Несмотря на это, он вышел на матчи с "Брайтоном" (1:3) и "Баварией" (3:4) в стартовом составе и отыграл оба матча практически полностью. Теперь было определено, что футболисту потребуется время на восстановление.

Защитник перешёл в "Манчестер Юнайтед" летом прошлого года. В текущем сезоне Лисандро принял участие в шести матчах "Юнайтед" во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 50 млн.