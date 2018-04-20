Эрдоган решительно осудил хулиганство болельщиков на матче Фенербахче-Бешикташ

"Мы сильно огорчены случившимся. Я убедился в этом сразу после прибытия в Стамбул". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Таййип Эрдоган.

Оценивая инцидент, произошедший в полуфинальном матче Кубка Турции "Фенербахче" - "Бешикташ", глава государства назвал это террором.

В беседе с местными СМИ Эрдоган обратился и к Федерации футбола Турции: "Во-первых, это даже хуже, чем футбольный террор. Нужно сказать прямо, что в этом есть и подвох. Всё, что случилось, произошло в районе угловых отметок. Кто-то организует террор на трибунах, он происходит не сам по себе. Куарежма идёт подавать угловой и в него бросают зажигалку. А тут ещё то, что произошло с Шенолом Гюнешем... Это неприемлемо. Было бы хорошо, если бы и Толга не вмешивался неоправданно в события. То, что сделали с Шенолом Гюнешем, простить невозможно. Я позвонил президентам обоих клубов и поговорил с ними об этом. Все жалуются. Посмотрим, какие выводы сделает из этого, какие меры примет Федерация футбола Турции".

Отметим, встреча была прервана из-за того, что на 57-й минуте игры болельщики бросили на поле посторонние предметы и ранили главного тренера "Бешикташа" Шенола Гюнеша.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook