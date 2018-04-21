Арсена Венгера уволили вопреки его желанию

21 апреля 2018 12:13

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер, работавший в клубе 22 года, не хотел уходить с должности. Решение об отставке было принято руководством столичного клуба. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает издание, крупнейший акционер клуба американец Стэн Кронке утратил доверие к французскому специалисту. Контракт Венгера истекал в 2019. Руководство согласилось заплатить Арсену компенсацию в £11 млн за досрочное расторжение договора.

За 22 года под руководством Венгера "Арсенал" завоевал 17 трофеев.

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