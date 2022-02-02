Почему самолеты съезжают за пределы взлетно-посадочной полосы?

Взлетно-посадочная полоса (ВПП) - основной элемент аэропортов, предназначенный для взлета и посадки самолетов.

Пассажирские самолеты нечасто, но все же выкатываются за ее пределы в аэропорту. Пилот "Азербайджанских Авиалиний" Галандар Абдуллаев рассказал AviaTravel по каким возможным причинам это может произойти.

"Выкат за пределы ВПП чаще всего происходит в случае, когда экипажу воздушного судна предоставляются самые низкие значения коэффициента сцепления колес самолета с поверхностью взлетно-посадочной полосы. Или самолет сажают на неподготовленную взлетно-посадочную полосу, к примеру, в условиях снегопада, дождя, сдвига ветра, - отмечает он. - Выкат за пределы полосы может случиться и по вине экипажа, который невнимательно ознакомился с погодными условиями в аэропорту назначения, или же вовсе не принял их во внимание".

Сложные метеоусловия, а именно направление ветра (попутный, боковой, порывистый ветер), ограниченная видимость или туман, сильные ливневые осадки или снегопад (мокрая, скользкая или покрытая льдом полоса) - могут стать причинами съезда воздушного судна за пределы ВПП. Посадка в таких ситуациях требует от летного состава высокого профессионализма, четкости и слаженности.

Неверно рассчитанная оценочная эффективность торможения и коэффициент сцепления колес воздушного судна с поверхностью полосы (от этого зависит длина тормозного пути), по мнению пилота, также одни из нередких причин съезда самолета за пределы полосы.

Злую шутку с пилотами зачастую играет пренебрежительное отношение к выдерживанию глиссады - траектории полета самолета, по которой он начинает снижение. Грубая, жесткая посадка, выкатывание самолета за пределы полосы заключают в себе один решающий пункт - неверное выдерживание глиссады. Экипаж должен хорошо анализировать посадку и уметь вести самолет строго по курсу, не допуская отклонения от глиссадной планки.

Выкатывание воздушных судов за пределы аэропортов происходит и из-за высокой взлетно-посадочной скорости или, когда пилоты сажают самолет со значительным перелетом. Также съезды с полосы, по мнению пилота, случаются и по причине короткой взлетно-посадочной полосы.

"В большинстве международных аэропортов длина взлетно-посадочной полосы составляет более 3 000 метров, приземление на более коротких посадочных полосах требует высокого мастерства от летного состава", - отметил Г.Абдуллаев.

По его мнению, короткие дорожки при стечении некоторых из выше описанных факторов также могут быть одной из причин съезда воздушного судна за пределы полосы.

Самые крупные полосы строят в больших международных аэропортах. Размеры взлетно-посадочных полос могут быть различными. Длины взлетно-посадочных полос в международных аэропортах Азербайджана составляет от 3 000-3 300 до 4 000 метров.

Одна из крупных взлетно-посадочных полос построена в Международном аэропорту Гейдар Алиев - ее длина составляет 4000 метров.

ВВП международных аэропортов Азербайджана, перечень которых с открытием в прошлом году первого аэропорта на освобожденных территориях Азербайджана - в городе Физули - достигло 7, позволяют принимать самые тяжелые и современные лайнеры.

К примеру, в 2020 году в бакинском аэропорту на дозаправку приземлился самый большой и грузоподъемный самолет в мире за всю историю авиации Ан-225 "Мрия". Международный аэропорт Гейдар Алиев также не раз принимал и крупнейший в мире пассажирский лайнер Airbus A380.

Ниже ВИДЕО, на котором отражен момент посадки "Мрии" в бакинском аэропорту.

AviaTravel

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