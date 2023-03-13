В токийском аэропорту установят крупнейшую для аэропортов мира солнечную батарею
Солнечная панель площадью около 200 га будет построена на территории токийского аэропорта Нарита к 2024 году. Об этом в понедельник сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Подчеркивается, что солнечная батарея станет самой большой в мире среди установленных в аэропортах. Согласно проекту, ее мощность составит 180 МВт, она сможет покрывать примерно 40% всех энергопотребностей аэропорта Нарита. Созданием и установкой гигантской солнечной панели займутся управляющая компания аэропорта совместно с газовой корпорацией Tokyo Gas, которые уже учредили для этого проекта венчурную компанию.
Подчеркивается, что проект направлен на повышение энергобезопасности и декарбонизацию аэропорта.
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