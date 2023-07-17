Турции сообщили о возможном землетрясения в Анталии

"Реанимировать" тему землетрясения в Турции и соответствующие риски для курортов решили в турецком издании Antalya Ekspres. В интервью этому СМИ эксперт-историк Чагры Йылмаз, который исследовал землетрясения, проходившие в Анталии с древних времен и до наших дней, заявил, что после крупных землетрясений, произошедших в Хатае, Кахраманмараше и Адане, риск землетрясения в Анталии сохраняется - при этом высок шанс, что курорт разделит судьбу древних городов, которые были затоплены цунами после подземных толчков, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Издание уточняет, что историк Чагры Йылмаз защитил диссертацию о землетрясениях в Анталии в Исследовательском центре средиземноморских цивилизаций Университета Акдениз, изучив множество документов с древних времен до наших дней, и он "наткнулся на очень важные записи о землетрясениях".

"История землетрясений в Анталии изучалась очень поверхностно - это я выяснил в процессе моих исследованиий Когда я искал источники историков на предмет архивных документов, путешественников, посещавших Анталию, изучая не только османские архивы, но и армянские источники, я увидел, что землетрясений было много. Впервые мы видим землетрясение в Анталии в пещере Караин в доисторические времена - историками и археологами было найдено тело женщины, которая погибла после того, как на нее упал камень. Ещё одно землетрясение на территории современной Анталии было зафиксировано в 500-х годах в источниках Византийской империи", - рассказал он. Далее можно учитывать землетрясение, которое произошло на Кипре в 1222 году, и снова сильно повлияло на Анталию. Следующий раз так, что это "вошло в анналы" территорию трясло в 1468 году, когда на другом берегу Средиземномортя Леонардо да Винчи отметил в своих заметках, что во время сильного землетрясения, произошедшего в районе современной гавани, море раскололось и море исчезло на 3 часа.

"Самое большое землетрясение Анталии произошло на Родосе в 1741 году. В результате этого землетрясения в районе Финике произошли большие разрушения. Древние города Мира, Симена и Аперлай были затоплены морем в результате цунами при землетрясении, произошедшем в Средиземном море на Родосе", - добавил эксперт.

Далее в 1926 году в Анталии произошло сильное землетрясение. Как заявил эксперт "Записи об этом состоянии находятся в нашем государственном архиве. Разрушения от землетрясения были велики. Пока мы изучали эти документы, мы также изучили историческую сейсмическую структуру Турции и наткнулись на интересную деталь - мы не могли не оценить с исторической точки зрения сильное землетрясение в Кахраманмараше, которое мы недавно пережили. И в нашем исследовании мы увидели, что после 3-х крупных землетрясений в этом регионе, в Анталии произошли крупные анталийские землетрясения с тайм-аутом 3 и 15 лет. Например, через 17 лет после землетрясения в Хатае, произошедшего в 526 году, в Анталии происходит сильное землетрясение. За 10 лет до землетрясения на Кипре в 1222 году произошло очень сильное землетрясение в Адане, регион Хатай. Через три года после серьезного землетрясения, поразившего регион Аданы, в 1741 году в Анталии произошло землетрясение", - перечислил он, напомнив, что речь идёт о регионе, который больше всего пострадал в феврале.

Как упоминает издание, также и заведующий кафедрой географии Турции Университета Акдениз Мустафа Эртюрк, говорил о реальности цунами в Анталии после сильных землетрясений. "Землетрясения, угрожающие Анталии в основном происходят в море. Мы видели, что землетрясения на Юго-Западной Греческой Дуге затронули Анталию. Когда мы смотрим на землетрясения в античный период, мы видим, что особенно некоторые древние города пострадали не от землетрясений, а от цунами, которые были после них. Землетрясения в центре моря угрожают Анталии намного больше. В настоящий момент очень сложно предсказать, насколько сильным будет цунами. Трудно понять, какой ущерб оно нанесет в районе", - заявил он.

При этом в Анталии довольно беспечно относятся к риску: многое в городе нуждается в капитальном ремонте и проверке сейсмоустойчивости - а также на готовность к прочим рискам. В том числе и отели. "В прошлом были очень сильные землетрясения. Мы должны жить, думая, что землетрясение может быть в Анталии, и принимать меры предосторожности", - заявляют эксперты.