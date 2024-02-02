Развивается авиасообщение между Ираком и Азербайджаном

Национальный авиаперевозчик Ирака приступает к выполнению регулярных рейсов в Международный аэропорт Гейдар Алиев еще по одному направлению, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Начиная с 2 февраля "Iraqi Airways" один раз в неделю будет осуществлять полеты по маршруту Киркук-Баку-Киркук.

Самолет иракского перевозчика успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 13:37 по местному времени.

"Бакинский аэропорт стремится создать приятные и безопасные условия для всех наших пассажиров и предлагает широкий спектр услуг. Расширение воздушного сообщения между Азербайджаном и Ираком внесет важный вклад в дальнейшее развитие отношений между двумя странами", - сказал директор Международного аэропорта Гейдар Алиев Теймур Гасанов.

Напомним, что первый прямой рейс между столицами Азербайджана и Ирака был осуществлен уже 19 ноября 2023 года.

Более подробную информацию о рейсах пассажиры могут получить на официальном сайте авиакомпании www.flyiraqiairways.com.

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