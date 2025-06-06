Любителей мест у окна в самолетах предупредили

Многие авиапассажиры предпочитают сидеть у окна в самолете, однако они часто даже не догадываются, какую опасность эти самые желанные места представляют.

Дело в том, что на большой высоте солнце светит гораздо ярче, а потому пассажиры, даже находясь внутри самолета, подвергаются более сильному ультрафиолетовому излучению, особенно если они сидят у окна.

Как передает Day.Az, об этом пишет Daily Express со ссылкой на целый ряд научных статей и мнения дерматологов.

Именно поэтому сидящим у окна пассажиром стоит наносить солнцезащитный крем.

Впрочем, доктор Элизабет Джонс, доцент кафедры дерматологии в университетской больнице Томаса Джефферсона в Филадельфии, немного успокоила пассажиров, отметив, что "реальный риск" для нерегулярных пассажиров "вероятно невелик", но добавила: "Люди, которые летают по работе, будут подвергаться гораздо большему воздействию ультрафиолетового света, учитывая - особенно если они находятся в кабине - размер лобового стекла".