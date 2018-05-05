Скифы: куда исчез этот народ

Скифы господствовали почти тысячелетие на нынешней территории России. С ними не смогли справиться ни Персидская империя, ни Александр Македонский. Но вдруг в одночасье этот народ таинственно исчез из исторического контекста, просто растворился, оставив после себя лишь величественные курганы. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет читателям об этом загадочном народе.

Кто такие скифы

Скифы - греческое слово, с помощью которого эллины обозначали кочующие народы, проживающие на территории Причерноморья между течениями рек Дона и Дуная. Сами скифы называли себя саки. Для большинства греков Скифия являлась диковинной землей, на которой обитали "белые мухи" - снег, и всегда царил холод, что, конечно, мало соответствовало действительности.

Именно такое восприятие страны скифов можно встретить у Вергилия, Горация и Овидия. Позднее в византийских хрониках скифами могли именовать уже и славян, аланов, хазар или печенегов. А римский историк Плиний Старший писал еще в I веке нашей эры, что "название "скифы" переходит на сарматов и германцев", и считал, что древнее наименование закрепилось за многими народами, наиболее отдаленными от западного мира.

В "Повести временных лет" неоднократно упоминается о том, что греки называли народности Руси "скифью": "Пошел Олег на греков, оставив Игоря в Киеве; взял же с собою множество варягов, и славян, и чуди, и кривичей, и мерю, и древлян, и радимичей, и полян, и северян, и вятичей, и хорватов, и дулебов, и тиверцев, известных как толмачи: этих всех называли греки "Великая Скифь".

Считается, что самоназвание "скифы" означает "лучники", а началом возникновения культуры скифов принято считать VII век до нашей эры. Древнегреческий историк Геродот, у которого мы встречаем одно из самых подробных описаний жизни скифов, говорит о них как о едином народе, состоящем из различных племен - скифов-земледельцев, скифов-пахарей, скифов-кочевников, царственных скифов и другие. Впрочем, Геродот также полагал, что скифские цари - потомки сына Геракла, скифа.

Скифы для Геродота - это дикое и непокорное племя. В одной из историй он повествует о том, что греческий царь сошел с ума, когда пристрастился пить вино "по-скифски", то есть не разбавляя его, что не было принято у греков: "С этого времени, как спартанцы рассказывают, всякий раз, когда хотят выпить вина покрепче, говорят: "Налей по-скифски".

Некоторые подробности жизни скифов демонстрируют, насколько варварскими были у них нравы: "Каждый имеет по обычаю много жен; пользуются они ими сообща; они вступают в связь с женщиной, выставив перед жилищем палку". При этом Геродот замечает, что и скифы посмеивались над эллинами: "Скифы презирают эллинов за вакхическое исступление".

Борьба с другими народами

Благодаря регулярным контактам скифов с греками, активно колонизирующим окружающие их земли, античная литература богата сведениями о народе кочевников. В VI веке до н. э. скифы вытеснили киммерийцев, разгромили Мидию и, таким образом, завладели всей Азией. После этого они ушли в регион северного Причерноморья, где стали соперничать с греками за новые территории.

В конце VI века персидский царь Дарий начал войну против скифов, однако, несмотря на сокрушительную мощь его войска и огромное численное превосходство, ему не удалось сломить кочевников. Они выбрали стратегию изматывания персов, бесконечно отступая и кружа вокруг войск Дария. В итоге скифы остались непобежденными и заслужили себе славу безупречных воинов и стратегов.

В IV веке скифский царь Атей, проживший 90 лет, объединил все скифские племена от Дона до Дуная. Скифия в этот период достигла своего наивысшего расцвета: Атей был равен по силе Филиппу II Македонскому, чеканил собственную монету и расширял свои владения. Особые отношения у скифов сложились с золотом. Культ этого металла даже послужил основанием для легенды о том, что скифам удалось приручить грифонов, охраняющих золото.

Возрастающая сила скифов заставила македонян предпринять несколько масштабных вторжений: Филипп II в сражении убил Атея, а его сын, Александр Македонский, пошел войной на скифов спустя восемь лет. Однако великому полководцу не удалось разгромить Скифию и пришлось отступить, оставив кочевников непокоренными.

На протяжении II века сарматы и другие кочевники постепенно вытесняли скифов с их земель. За ними остались только степной Крым и бассейн нижнего Днепра и Буга. В конце концов Великая Скифия превратилась в Малую. Центром скифского государства стал Крым, где появились хорошо укрепленные фортификации - крепости Неаполь, Палакий и Хаб, которые скифы использовали в борьбе с Херсонесом и сарматами.

В конце II века Херсонес обрел могущественного союзника - понтийского царя Митридата V, который после многочисленных сражений ослабил и обескровил скифское государство.

Исчезновение скифов

В I и II веках н. э. скифское общество уже сложно было назвать кочевническим: это были земледельцы, достаточно сильно эллинизированные и перемешанные этнически. Кочевники-сарматы продолжали теснить скифов, а в III веке в Крым вторглись аланы. Они опустошили последний оплот скифов - Неаполь Скифский, располагавшийся на окраине современного Симферополя, но не смогли закрепиться надолго на захваченных территориях. Уже вскоре на эти земли пришли готы, объявившие войну и аланам, и скифам, и самой Римской империи.

Нашествие готов произошло около 245 года н. э. Все крепости скифов были разрушены, а остатки народа бежали на юго-запад Крымского полуострова, прячась в труднодоступных горных районах.

Несмотря на кажущийся очевидным полный разгром, Скифия еще некоторое время продолжала свое существование. Прибежищем для спасавшихся бегством скифов стали крепости, оставшиеся на юго-западе, также были образованы несколько поселений в устье Днепра и на Южном Буге. Однако и они вскоре пали под натиском готов.

Скифская война, которую после описанных событий готы вели уже с римлянами, получила такое странное название из-за того, что скифами стали именовать готов, победивших скифов настоящих. Хотя была в этом и доля правды, так как тысячи побежденных скифов влились в готские войска, растворившись в массе других народов, воевавших с Римом. Так Скифия стала первым государством, рухнувшим в результате Великого переселения народов.

Завершили дело готов гунны, в 375 году напавшие на территории Причерноморья и расправившиеся с последними скифами, обитавшими в горах Крыма и долине Буга. Конечно, многие скифы опять-таки присоединялись к гуннам, но ни о какой самостоятельной идентичности уже не было и речи.

Скифы как этнос исчезли в водовороте переселений, они остались только на страницах исторических трактатов, авторы которых с завидным упорством продолжают именовать скифами все дикие и непокоренные народы. Интересно также, что некоторые историки причисляют к потомкам скифов чеченцев и осетин.

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