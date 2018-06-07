Как не спать всю ночь, если очень надо

Не спать ночью вредно, но иногда приходится. Пусть вас обвиняют в плохом тайм-менеджменте и пренебрежении здоровьем, но завалы на работе сами не исчезнут. Day.Az представляет читателям советы, как бодрствовать в темное время суток, которые собраны на secretmag.ru, но рекомендует ими не злоупотреблять и отсыпаться на выходных.

Не ешьте сладкое - налегайте на протеины

Существует предубеждение, что сахар помогает взбодриться, его много в энергетических напитках и классическом коктейле "ночь до дедлайна" (кофе с кока-колой). На самом деле последние исследования доказывают, что сахар способствует подъему энергии только на короткое время, но уже через пару часов вас накроет сильная сонливость.

За бодрствование в организме человека отвечает орексин - белковый нейромедиатор (биологически активное химическое вещество). Потребление сахара снижает уровень орексина, а повышают его продукты с высоким содержанием белка. Поэтому вместо конфет и сладких газировок среди ночи лучше есть орехи и вареные яйца.

Пейте воду, а не энергетики

Обезвоживание плохо влияет на вашу способность концентрироваться на работе. Поставьте рядом с собой полный графин и не забывайте регулярно пить воду. На энергетики ее заменять не стоит, в них много сахара и кофеина, ваше сердце и сосуды вам спасибо не скажут.

Сделайте ярче экран монитора и включите свет в квартире

В 2017 году Нобелевскую премию по медицине присудили ученым Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу за исследование биологических часов человека - циркадных ритмов. Они выяснили, что люди физически чувствуют время суток, потому что от этого времени зависит выработка определенных белков. Циркадные ритмы тела реагируют в том числе на освещенность, поэтому в темноте организму кажется, что пора спать, а при ярком свете он готов бодрствовать и активно работать.

Снимите носки

Если вы наденете шерстяные бабушкины носочки, вас сразу накроет сонливость. Когда спать не время, носки лучше снять - прохлада и дискомфорт заставят вас активизироваться и напрячь мозг. Для усиления эффекта откройте окно.

Жуйте жвачку или грызите карандаш

Жевательные движения могут здорово обмануть организм. Ваша поджелудочная железа активизируется и начнет выделять инсулин, который повышает бодрость и энергичность. Что жевать, мятную жвачку или карандаш, как в пятом классе, - решать вам.

Нюхайте апельсин, кофейные зерна или кошачий лоток

Резкие запахи раздражают, а раздражение - то, что нужно, когда требуется не спать подольше. Понюхать для стимуляции нервной системы и активизации мыслительных процессов можно разное: мяту с подоконника, розмарин из пакетика со специями, апельсин, кофейные зерна или даже вонючий лоток кота.

Слушайте забойную музыку (в наушниках)

Лучше выбирать песни, которые вы слушали не раз - это заставит ваш мозг активизироваться и вспоминать слова. Рекомендуем подпевать или слегка притопывать босыми ногами.

Болтайте по телефону

Если ваши знакомые тоже вынуждены бодрствовать ночью, это повод им позвонить и обсудить, почему так сложилась ваша жизнь. Также можно поговорить на острые темы: о политике, новых рэп-клипах, финансах. Такая социальная активность вызовет возбуждение в мозгу у всех участников коммуникации и позволит дольше не спать.

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