Как не спать всю ночь, если очень надо
Не спать ночью вредно, но иногда приходится. Пусть вас обвиняют в плохом тайм-менеджменте и пренебрежении здоровьем, но завалы на работе сами не исчезнут. Day.Az представляет читателям советы, как бодрствовать в темное время суток, которые собраны на secretmag.ru, но рекомендует ими не злоупотреблять и отсыпаться на выходных.
Не ешьте сладкое - налегайте на протеины
Существует предубеждение, что сахар помогает взбодриться, его много в энергетических напитках и классическом коктейле "ночь до дедлайна" (кофе с кока-колой). На самом деле последние исследования доказывают, что сахар способствует подъему энергии только на короткое время, но уже через пару часов вас накроет сильная сонливость.
За бодрствование в организме человека отвечает орексин - белковый нейромедиатор (биологически активное химическое вещество). Потребление сахара снижает уровень орексина, а повышают его продукты с высоким содержанием белка. Поэтому вместо конфет и сладких газировок среди ночи лучше есть орехи и вареные яйца.
Пейте воду, а не энергетики
Обезвоживание плохо влияет на вашу способность концентрироваться на работе. Поставьте рядом с собой полный графин и не забывайте регулярно пить воду. На энергетики ее заменять не стоит, в них много сахара и кофеина, ваше сердце и сосуды вам спасибо не скажут.
Сделайте ярче экран монитора и включите свет в квартире
В 2017 году Нобелевскую премию по медицине присудили ученым Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу за исследование биологических часов человека - циркадных ритмов. Они выяснили, что люди физически чувствуют время суток, потому что от этого времени зависит выработка определенных белков. Циркадные ритмы тела реагируют в том числе на освещенность, поэтому в темноте организму кажется, что пора спать, а при ярком свете он готов бодрствовать и активно работать.
Снимите носки
Если вы наденете шерстяные бабушкины носочки, вас сразу накроет сонливость. Когда спать не время, носки лучше снять - прохлада и дискомфорт заставят вас активизироваться и напрячь мозг. Для усиления эффекта откройте окно.
Жуйте жвачку или грызите карандаш
Жевательные движения могут здорово обмануть организм. Ваша поджелудочная железа активизируется и начнет выделять инсулин, который повышает бодрость и энергичность. Что жевать, мятную жвачку или карандаш, как в пятом классе, - решать вам.
Нюхайте апельсин, кофейные зерна или кошачий лоток
Резкие запахи раздражают, а раздражение - то, что нужно, когда требуется не спать подольше. Понюхать для стимуляции нервной системы и активизации мыслительных процессов можно разное: мяту с подоконника, розмарин из пакетика со специями, апельсин, кофейные зерна или даже вонючий лоток кота.
Слушайте забойную музыку (в наушниках)
Лучше выбирать песни, которые вы слушали не раз - это заставит ваш мозг активизироваться и вспоминать слова. Рекомендуем подпевать или слегка притопывать босыми ногами.
Болтайте по телефону
Если ваши знакомые тоже вынуждены бодрствовать ночью, это повод им позвонить и обсудить, почему так сложилась ваша жизнь. Также можно поговорить на острые темы: о политике, новых рэп-клипах, финансах. Такая социальная активность вызовет возбуждение в мозгу у всех участников коммуникации и позволит дольше не спать.
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