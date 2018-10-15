В Шотландии запечатлен необычный случай с водопадом - ВИДЕО
15 октября 2018 14:28 243
Житель Шотландии запечатлел на видео, как шторм "Каллум", обрушившийся на Великобританию 12 октября, заставляет водопад течь в обратном направлении. Буря сдувала потоки воды, поднимая их вверх. Необычное природное явление наблюдалось на острове Скай на западе Шотландии, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
"Каллум" принес в Британию обильные дожди и шквалистый ветер скоростью до 112 километров в час. Это уже третья буря, пришедшая в Соединенное Королевство с начала сентября, пишет Independent.
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