Что делать, если вас не пустили в самолет

Опоздав на рейс, многие сразу начинают возмущаться, не задумываясь о том, что все зависит не только от нашего желания. Если вы попали в подобную ситуацию, Day.Az со ссылкой на WomanHit.ru расскажет, как решить проблему с вылетом.

"Меня отказались пускать в самолет! Делаем репост! Я все сделал вовремя, все равно не посадили на рейс". Примерно такие посты мы видим в соцсетях, неважно, от друзей или просто случайно натыкаемся. Как правило, под подобными постами оставляют кучу гневных комментариев в адрес компании-перевозчика, однако не всегда люди разбираются в сложившейся ситуации. Особенно часто такое происходит с только начинающими свою "перелетную" деятельность людьми. Давайте разберемся, что нужно знать, чтобы не оказаться в подобной ситуации.

Время вылета

Как ни странно, многие считают указанное на билете время временем вылета самолета, на самом деле это время закрытия дверей на посадку. Так что стоит ориентироваться именно на время закрытия дверей. Все оставшееся время уже включено в долготу полета, так что не стоит переживать, если вы сели в самолет и он немного задерживается, вы в любом случае успеете на пересадку в следующем аэропорту, если она запланирована.

Время полета рассчитано очень точно, в отличие от расписания поездов. График вылетов корректируется с учетом времени года и погодных условий.

Время посадки в самолет

Время начала посадки может отличаться в разных компаниях. Как правило, она начинается на полчаса или за час до времени вылета. Время посадки всегда указывается в билете. Если вы не уверены в точном времени, уточните этот момент на стойке регистрации. Вы должны быть у выхода на посадку точно в это время. Время окончания посадки также может различаться, но обычно заканчивается не ранее чем за 10 минут до времени вылета. Помните, что агент не закроет посадку до тех пор, пока все пассажиры не пройдут, даже если у стойки образуется очередь.

Вас не обязаны предупреждать по громкой связи

Вся информация с учетом изменений появляется на информационном табло, в крупных аэропортах обычно работают в тишине, так как поток самолетов слишком большой.

Вы должны быть готовы пройти к выходу на посадку ко времени, указанному в вашем талоне. Обязательно проверяйте информационное табло, особенно если вы на пересадке. Вам нужно совместить время, номер рейса и направление, все должно совпасть.

Вас никто не будет ждать

Соблюдение расписания - основа слаженной работы аэропорта. Это для вас 10 минут не играют особой роли, а для авиакомпаний это огромный промежуток времени, ведь если они не уложатся в расписание, авиаперевозчики понесут значительные финансовые потери.

Кроме того, с вами летят пассажиры, у которых пересадки в разные концы света, из-за вас они могут пропустить свой рейс.

Если самолет еще не улетел, это не значит, что вас пустят после опоздания

В самолете после закрытия дверей проводятся предполетные процедуры. Экипаж готовится ко взлету. Да и в аэропорту не предусмотрены дополнительные автобусы для опоздавших.

Бывают и исключения

Да, бывают случаи, когда вас будут ждать у дверей на посадку, ведь ваше удовлетворенность услугой входит в список интересов авиакомпании. Транзитных пассажиров встречают у трапа и везут на следующий рейс мимо терминала.

Что делать, если все-таки отказали в посадке

Первое, что нужно сделать - обратиться на сервисную стойку авиакомпании. В зависимости от тарифа вам предложат полный или частичный возврат средств и возможность перебронирования на следующий рейс.

Очень важно обратиться за помощью, если вы пропустили один из сегментов в вашем билете. Если это произошло, то в большинстве тарифов, особенно класса эконом, все остальные сегменты также будут аннулированы. Это значит, что ваши билеты в оба конца будут недействительны. Поэтому необходимо решить вопрос с билетом на месте, вполне возможно, вам придется заплатить штраф за неявку на рейс (до 100 евро), что поможет предотвратить проблемы в будущем.

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