Человек зевает, когда просыпается, или, наоборот, когда хочет спать. Люди часто зевают от скуки, при подъёме на большую высоту. Часто один человек зевает в ответ, если рядом находятся зевающие люди. Данный рефлекс присущ практически всему живому. Во времена Гиппократа считалось, что при помощи зевания удаляется плохой воздух из лёгких. Недавно учёные предложили новую версию происхождения зевоты. Оказывается всё дело в перегревании мозга. И во время зевания происходит его охлаждение.

Информация на эту тему была опубликована в журнале Newsweek, передает Day.Az со ссылкой на planet-today.ru.

Совместной группой учёных из разных стран мира проведено исследование, которое помогло установить причину появления зевоты, а так же её положительного воздействия на организм человека.

Для участия в эксперименте были приглашены 92 добровольца, включая студентов биологических факультетов. Одной группе участников было предложено прикладывать на область сонных артерий охлаждённые компрессы. Другие же участники исследования, никаких действий не предпринимали. В ходе исследования выяснилось, что участники из первой группы зевали намного меньше, чем люди из контрольной группы.

Это привело учёных к мысли, что данный рефлекс способствует охлаждению мозга у человека. Зевая, в мозг поступает более охлаждённая кровь. Таким образом организм защищает мозг от перегрева.

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