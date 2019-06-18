В 1956 году вышла книга воспоминаний бывшего бригаденфюрера СС Вальтера Шелленберга. В ней бывший высокопоставленный нацист, лично знавший Генриха Мюллера, утверждал, что начальник тайной полиции рейха был советским агентом. Он не погиб во время штурма Берлина, а был спасен разведкой СССР.

Как передает Day.Az, об этом пишет russian7.ru.

Рассказ Шелленберга

Вальтер Шелленберг, питавший личную неприязнь к руководителю гестапо, писал, что Мюллер еще весной 1943 года в личном разговоре высказался о неизбежном проигрыше Германии и восхищался политикой Сталина. В ответ на шутку Шелленберга про то, что Мюллер может возглавить НКВД, тот зло ответил, что он заражен Западом. Доносы внутренних агентов косвенно подтверждают, что Мюллер - тайный сталинист. Далее автор пишет, что в 1943-м Мюллер установил контакт с советской разведкой, которая после поражения рейха помогла ему уйти от правосудия.

После разгрома Красной капеллы в распоряжении начальника тайной полиции оказались печатные машинки шпионов, которые он якобы использовал для дезинформации противника. На самом же деле Мюллер пользовался ими для связи с Москвой и уже в 1944 году распорядился свернуть контрразведывательную деятельность против СССР, приказав подчиненным вплотную заняться западными разведками. Свое решения Мюллер обосновывал полным разгромом большевистской агентуры.

Тайна покушения

В марте 1945 года Мюллер должен был по службе выехать на окраину Берлина, однако оказался загружен делами. Заменить себя в поездке он попросил штурмбаннфюрера Отто Фришке, которому предоставил свой автомобиль и водителя. Через 20 минут после отъезда машина взорвалась от заложенной под ее днище бомбы. Понятно, что целью покушения был начальник тайной полиции, а улики ввели к служащему гаража гестапо Оскару Линду, бесследно пропавшему, когда теракт провалился.

После войны советская разведка проводила операцию "Соло", целью которой было выявление нелояльных к советской власти немцев. В процессе расследования обнаружили протокол допроса задержанного в 1956 году американского шпиона Джеймса Уэста, работавшего под видом журналиста. В военные годы разведчик служил в Управлении стратегических служб США и рассказал, что участвовал в организации мартовского покушения на Мюллера.

По словам Уэста, западные союзники и часть руководства рейха вели совместные переговоры, в которые начальник гестапо не был посвящен. Американцы знали, что Мюллер - советский агент, и боялись, что он, узнав о контакте с Германией, может передать в НКВД нежелательные сведения.

О том, что Генрих Мюллер был советским шпионом, говорил и Рудольф Барака, который в 1952-1961 годы был министром внутренних дел Чехословакии. Он утверждал, что бывшего руководителя гестапо советская разведка в 1956 году обнаружила в Испании, после чего через Прагу вывезла его в СССР. Барака подчеркивал, что лично был очевидцем встречи, во время которой Мюллер был очень напряжен, но когда увидел в группе советских офицеров знакомого полковника, то сразу расслабился и даже заулыбался.

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