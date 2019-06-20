Картофель почти полностью состоит из крахмала, который, в свою очередь, является сложным углеводом, причем самым распространенным в рационе человека. До 70% всех углеводов мы получаем из крахмала. Кроме картофеля, он содержится в зерновых и бобовых. Самые "крахмальные" блюда на нашем столе, помимо картошки - это хлеб, блины, макароны, различные каши, рис.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Жареный картофель, помимо углевода, содержит также большое количество жира. Сам по себе картофель обладает средним гликемическим индексом, однако в процессе жарки тот заметно увеличивается, вызывая у едока чувство быстрого, но недолгого насыщения. Для пищеварительной системы вредно употреблять жареную картошку со следующими продуками.

Мясо

В сочетании с мясом (белком) жареный картофель (углеводы и жир) излишне нагружает пищеварительную систему и вызывает брожение в кишечнике. В подростковом возрасте еще можно себе такое позволить, но в среднем и пожилом лучше поберечь себя.

Помидоры

Не рекомендуется сочетать крахмал с кислыми продуктами (помидорами), потому что высокое содержание кислот в помидорах препятствует усвоению полезных веществ из картофеля.

Алкоголь

Выпивка и жареный картофель - плохая комбинация. Ведь картошку обычно сильно солят, что вкупе с алкоголем обеспечивает задержку жидкости в организме, двойную нагрузку на почки и опухшее лицо наутро.

Хлеб

Картофель с хлебом - это концентрированный крахмал с концентрированным крахмалом. Остановитесь, если не хотите перенапрячь желудок и вызвать повышение кислотности желудочного сока.

Варенье

Если вам пришло в голову заесть жареную картошку сладким, не стоит этого делать. Крахмал и глюкоза плохо сочетаются. Поэтому классический обед из "Макдональдса" - сладкий жареный пирожок с вишней, гамбургер и картошка-фри - это не обед, а катастрофа для вашего организма.

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