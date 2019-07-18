Б/у товар - это отличный способ бороться с бесконтрольным потреблением и просто экономия денег. Однако есть вещи, которые ни в коем случае не стоит покупать в магазинах товаров б/у.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Автомобильное кресло для детей

Если вы приобретаете вещь, от которой напрямую зависит чья-то безопасность, особенно, если это безопасность детей, выбирать ее нужно с особой осмотрительностью даже в крупных магазинах. А вот покупая такой товар с рук, вы серьезно рискуете, ведь один незамеченный или скрытый дефект, может привести к плачевным последствиям.

Велосипедный шлем

Профессиональные велосипедисты не устают повторять, что покупка б/ушного снаряжения - самая плохая идея, которая может прийти вам в голову. Прежде всего на рынке регулярно появляются модели более прочные, надежные и безопасные. Кроме того, вы никогда не можете знать наверняка, почему бывший владелец продает шлем вам - может быть, его уже признали неблагонадежным и производитель отозвал его?

Ноутбук

Переносной компьютер - один из самых популярных товаров в комиссионках и вместе с тем один из самых сомнительных. Скорее всего, решившись на покупку такого товара, в скором времени вы обнаружите, что его аккумулятор работает из рук вон плохо (если работает вообще). Помимо этого следует помнить, что самые слабые места в любом компьютере - это клавиатура, провода, диски и разъемы, и на поддержанном ноутбуке все это может отказать в первый же день покупки.

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