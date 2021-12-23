Как мошенники зарабатывают миллионы на блогерах с помощью гивов

В социальных сетях набирает обороты сравнительно новый вид мошенничества, на котором обманщики могут заработать по несколько десятков миллионов рублей. Причем под угрозой в основном не простые пользователи сети, а именно блогеры, которые устраивают различные акции и принимают участие в так называемых гивах. Зачатую в этой сфере не заключается никаких договоров, и обычно участники того или иного мероприятия просто переводят деньги на карточку тому, кто все устраивает. И шанс остаться и без денег, и без обещанного притока подписчиков очень велик. Как эта схема работает, разбирались журналисты РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Перед интервью блогер Алексей Балин потирал руки, улыбался. Не скрывал, что мечтал о славе. Правда, повод оказался не самым веселым - блогера обманули коллеги по цеху.

"Мы вам приведем в течение 5 дней аудиторию 300 тысяч человек. 260 тысяч, но мы вам мы "отдадим" за 180", - обещали они.

180 тысяч - за рекламу у Дины Саевой, популярного блогера с миллионами подписчиков. Блогер Аслан Долаев за туже акцию заплатил чуть меньше. Быстро раскрутить аккаунт ему предложил менеджер интернет-знаменитости. Ей же, говорят, переводили деньги.

"Вообще это стоит 300 тысяч, но вот "только сегодня, только сейчас..". "Уже вот пару минут и старт". Ничего не произошло, просто нам потом не отвечали", - рассказал Долаев.

Как не отвечали еще десяткам человек, говорят пострадавшие.

"152 человека [умножить] на 180 - это где-то 20 с чем-то миллионов! Вы представляете?" - сказал блогер Алексей Балин.

"Кто-то - бизнесмен, кто-то так же блогер, а кто-то просто трудяга, всю жизнь собирал на этот гив, а вот так вот кинули. Людям не с того, ни с сего достались эти деньги", - поделилась блогер Екатерина.

Гивы - известный способ привлечь аудиторию. Для тех, кто не знает, как это работает, объясняем. Так сказать, на кошках.

Вот наш блогер. У нее нет миллиона подписчиков, но разыгрывать призы это ей никак не помешает - призы чисто символические. Победителя выбираем с помощью генератора случайных чисел.

Тех, кто хочет поучаствовать в розыгрыше, мы просим подписаться на других пользователей. Их называют спонсорами, и за участие они платят деньги, но мы делаем все ради эксперимента, а не ради пиара, поэтому совершенно бесплатно, по этому же принципу не покажем вам имена наших спонсоров.

Через несколько дней журналисты РЕН ТВ подвели итоги. Подписчиков не очень много. Но участники довольны. Так бывает далеко не всегда. Особенно, если блогеры отдали большие деньги. Расценки на то, чтобы стать спонсором - от нескольких до сотен тысяч рублей.

В интернет-лотереях крутятся большие деньги. Не так давно рэпер Моргенштерн разыгрывал автомобиль. Стоимостью - около 4-х миллионов рублей.

За то, чтобы стать спонсором конкурса, по некоторым данным, просили около 400 тысяч. Если их сотня - прибыль больше 40 миллионов. Хватит еще на 10 мерседесов. Машина - не самый дорогой лот. Разыгрывают дома, квартиры, деньги. Аферисты - обещают призы, которых попросту нет.

"Гивы это отдельная ниша в Instagram, где можно заработать миллионы. И мошенников с каждым годом все больше и больше. Чтобы не попасть, нужно обращаться к проверенным организаторам", - отметила блогер Мария Костина.

На мошенников в соцсетях часто жалуются звезды. От имени которых они проводят розыгрыш и собирают со спонсоров деньги. Аферисты создают поддельные аккаунты, воруют фото и видео со страниц знаменитостей, используют монтаж.

"Распространяется видеоролик, в котором говорится о грандиозном розыгрыше призов, я к этому не имею никакого отношения", - предупреждал певец Сергей Лазарев.

Доказать тебя, что тебя обманули, довольно сложно, говорят юристы. Блогеры не заключают договоры. Но способ привлечь аферистов к ответственности всё же есть. Сохранить все сообщения и переписки.

"Есть сообщения, которые можно заскринить, можно обратиться к нотариусу. Прикладываем чек банка и фактически прямая дорога в полицию", - рассказал юрист Тимур Матвеев.

Алексей Балин и Аслан Долаев уверены, что обманула их не сам блогер-миллионник, а менеджер, которая знала, что гива не будет, но собирала на него деньги. Сама менеджер уверяет, что это - ее обманули представители блогера, всю выручку она отдала им.

Историей уже заинтересовались в полиции. Туда обратился Алексей Балин. Кстати, после заявления ему не сразу, но вернули деньги.