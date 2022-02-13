Названа самая опасная поза для сна

Неправильная поза во время сна может вызывать дискомфорт и в перспективе способствовать развитию опасных заболеваний, предупредила российский невролог-сомнолог Елена Царева. Она рассказала, какого положения тела лучше избегать, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Люди часто привыкают спать в одной и той же позе, но иногда это вредит здоровью. Например, положение на боку - самое полезное с медицинской точки зрения, но давление на левую часть тела может неблагоприятно отразиться на состоянии человека с заболеванием сердца, таким людям лучше лежать на правом боку, считает Царева.

"Положение на боку является более физиологичным, более предпочтительным во время сна. В этой позе быстрее всего происходит вывод продуктов обмена. В принципе спать можно и на левом, и на правом боку, грудная клетка одинаково защищает с обеих сторон. Единственное ограничение для левого бока будет для людей, у которых есть проблема с работой сердца, например, сердечно-легочная недостаточность", - уточнила невролог-сомнолог.

Спать на спине нельзя тем, у кого бывают остановки дыхания во сне, продолжила Царева.

Вреднее всего спать на животе, уверена врач. В частности, если человек долго находится в такой позе, страдает его позвоночник.

"При этом позвоночник находится не в физиологичном положении: одни мышцы слишком растягиваются, а другие приходят в гипертонус, это может приводить к болям в шее и голове с утра", - отметила Царева.

Но самое опасное то, что привычка спать на животе может привести к нарушению метаболических процессов и спровоцировать развитие болезни Альцгеймера, добавила она.

"Исследования показали, что вывод вредных продуктов обмена, которые накапливаются за день и выводятся в течение ночи, прекращается в положении на животе. Если эти продукты обмена накапливаются, например, белок амилоид, в долгосрочной перспективе это может способствовать развитию демиелинизирующих заболеваний, например, болезни Альцгеймера", - объяснила Царева.