В Америке енотов обвинили в измене родине

В США обнаружили новую угрозу национальной безопасности страны. Ей оказались на этот раз местные еноты, которые совершили крайне непатриотичные действия в отношении флага США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на UPI, о предательском поведении енотов рассказал один из законодателей округа Олбани в штате Нью-Йорк. Мужчина заметил, что пока отсутствует дома, к нему в гости ходит целая семья енотов.

Животные несколько раз проникали в квартиру, грызли мебель мужчины и съедали его еду.

Но законодатель потребовал привлечь енотов к ответственности, поскольку они несколько раз "сходили по-большому" на флаг США, который висел у него дома.

Еноты мало того, что сорвали флаг со стены и бросили его на пол, так еще и осквернили его.

Реакция официальных властей штата, а также правоохранительных органов на предложение засудить непатриотичных енотов, пока неизвестна.