Некоторые органические соединения в астероидах могли образоваться в более холодных областях космоса

Анализ органических соединений, таких как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые были извлечены из астероида Рюгу и метеорита Мерчисон, показал, что некоторые ПАУ, вероятно, образовались в холодных областях пространства между звездами, а не в горячих областях вблизи звезд, как считалось ранее. Полученные результаты открывают новые возможности для изучения жизни за пределами Земли и химического состава объектов в космосе, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Ученые из Центра органической и изотопной геохимии Кертина в Вашингтоне (WA-OIGC), провели контролируемое сжигание растений для получения ПАУ. Их исследовательская работа была опубликована в журнале Science.

Профессор Клити Грайс, директор WA-OIGC, сказал, что ПАУ - это органические соединения, состоящие из углерода и водорода, которые распространены на Земле, но также встречаются в небесных телах, таких как астероиды и метеориты.

"Мы провели эксперименты по контролируемому сжиганию на австралийских растениях, которые были изотопно сопоставлены с ПАУ из фрагментов астероида Рюгу, доставленных на Землю японским космическим аппаратом в 2020 году, и метеорита Мерчисон, который приземлился в Австралии в 1969 году. Связи между легкими и тяжелыми изотопами углерода в ПАУ были проанализированы, чтобы выявить температуру, при которой они образовались", - сказал профессор Грайс. - "Было обнаружено, что отдельные ПАУ из Рюгу и Мерчисона обладают различными характеристиками: более мелкие, вероятно, сформировались в холодном космическом пространстве, в то время как более крупные, вероятно, образовались в более теплых средах, например, вблизи звезды или внутри небесного тела".

Соавтор исследования доктор Алекс Холман, также из WA-OIGC, сказал, что понимание изотопного состава ПАУ помогает разгадать условия и окружающую среду, в которых были созданы эти молекулы.

"Это исследование дает нам ценную информацию о том, как образуются органические соединения за пределами Земли и откуда они берутся в космосе", - заявил доктор Холман. - "Использование высокотехнологичных методов и творческих экспериментов показало, что отдельные ПАУ на астероидах могут образовываться в холодном космосе".

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