Молния ударила в группу туристов во время похода

В Перу в группу из шести французских туристов, которых возглавлял местный гид, ударила молния.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Barron's.

Туристы попали в грозу в понедельник, 11 марта, во время похода к знаменитой горе Виникунка, которая считается одной из главных достопримечательностей Перу наряду с городом Мачу-Пикчу.

В заявлении перуанской полиции сказано, что в группе были туристы от 22 до 40 лет. Все они получили ожоги и другие травмы. Гида врачам спасти не удалось. Он стал уже пятой жертвой молний в стране в этом году.

Гора Виникунка, которую также называют разноцветной горой, очень популярна среди туристов. Она стала излюбленным местом для походов в последние десятилетия, так как потепление растопило ледники на ее вершине и обнажило естественные цвета пород. В основном это желтый, красный, бирюзовый и сиреневый.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!