Ученые опровергли распространенный стереотип об одиночестве

Хотя одиночество давно считается серьезной угрозой для здоровья, а некоторые эксперты сравнивают его воздействие с курением 15 сигарет в день, новое исследование международной команды ученых показало, что одиночество не связано с повышенной смертностью. Работа опубликована в журнале Journal of the American Medical Directors Association (JAMDA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Анализ охватил данные более 380 тысяч пожилых людей из Канады, Финляндии и Новой Зеландии. Все участники получали помощь на дому и проходили стандартные медицинские оценки. После учета других факторов риска - таких как возраст и общее состояние здоровья - оказалось, что одинокие пожилые люди даже реже умирали в течение следующего года по сравнению с теми, кто не чувствовал себя одиноким.

"Наши результаты ставят под сомнение устоявшееся мнение о том, что одиночество само по себе увеличивает риск смерти. Мы показали, что в контексте домашнего ухода это не так", - отметил ведущий автор исследования, профессор Бонавентуре Эгбужи.

Исследование также выявило интересную закономерность: чувство одиночества чаще испытывали те, кто находился в относительно хорошем физическом состоянии и получал меньше поддержки от близких. Это может свидетельствовать о том, что одиночество у пожилых людей связано не только с ухудшением здоровья, но и с недостатком вовлеченности в социальную жизнь.

Авторы подчеркивают: одиночество по-прежнему представляет угрозу психическому благополучию и должно рассматриваться как важная задача для общественного здравоохранения - даже если напрямую не ведет к смерти.

"Одиночество не убивает, но это не значит, что его можно игнорировать. Оно ухудшает качество жизни, и службы помощи на дому должны делать больше для того, чтобы поддерживать социальные связи одиноких людей", - заключил соавтор исследования профессор Джон Хирдс.

Ученые призывают к дальнейшим исследованиям, которые помогут понять, как различные факторы влияют на связь между одиночеством и состоянием здоровья.