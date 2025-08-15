Как мозг делит запахи на приятные и неприятные?

Ученые из Университета штата Флорида выяснили, что за восприятие запахов как приятных или неприятных отвечают два типа нейронов в миндалевидном теле мозга. Результаты опубликованы в журнале Molecular Psychiatry (MolPsy), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Миндалевидное тело - это область мозга, связанная с обработкой эмоций. Именно с ней напрямую соединена обонятельная система организма. В отличие от других органов чувств, запахи поступают в мозг без участия промежуточных структур, что, по мнению исследователей, объясняет их мощную связь с воспоминаниями и эмоциональными реакциями.

В исследовании использовались лабораторные мыши, обонятельная система которых схожа с человеческой. Наблюдая за их поведением и активностью мозга, ученые обнаружили два типа нейронов базолатеральной миндалины (BLA), которые участвуют в оценке запахов. Эти нейроны играют важную роль в определении того, с какими эмоциями должен ассоциироваться конкретный сенсорный опыт. Кроме того, они участвуют в формировании восприятия вознаграждений и наказаний, оценке риска, мотивации и уровня внимания.

Изначально предполагалось, что один тип нейронов будет отвечать за положительные реакции на запахи, а другой - за отрицательные. Однако выяснилось, что оба типа могут вызывать как позитивные, так и негативные эмоции в зависимости от того, где именно они расположены и с какими структурами мозга взаимодействуют.

По словам соавтора работы, доктора Эндрю Снайфена, постоянное поступление обонятельной информации само по себе может не вызывать трудностей у большинства людей. Но у тех, кто страдает повышенной сенсорной чувствительностью, например при тревожных расстройствах, посттравматическом стрессе или аутизме, восприятие запахов может серьезно влиять на самочувствие.

Авторы отмечают, что эти же нейронные пути могут быть перспективной мишенью для терапии. Их можно использовать, чтобы вернуть людям удовольствие от запахов, которое утрачивается, например, при потере аппетита на фоне болезни.