Ученые нашли древнеримское кладбище в Египте

Археологи обнаружили в ходе раскопок в провинции Эль-Бухейра на севере Египта находки, датируемые от 664 до 30 гг. до н.э.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщило министерство туризма и древностей страны.

"Совместная египетско-итальянская археологическая миссия во время работ на объектах Ком-эль-Ахмар и Ком-Васит в провинции Эль-Бухейра обнаружила производственные мастерские, относящиеся к Позднему периоду и началу периода Птолемеев, а также часть римского кладбища", - говорится в заявлении ведомства.

По словам генерального секретаря Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммеда Исмаила Халеда, обнаруженные находки являются важным научным дополнением для исследования моделей поселений, погребальных практик и производственной деятельности в западной части дельты Нила. По его информации, мастерские представляли собой крупное здание, разделенное на шесть комнат, две из которых предназначались для переработки рыбы. Сообщается также, что миссия обнаружила около 9,7 тыс. рыбьих костей. В других комнатах археологи нашли фаянсовые амулеты, амфоры и греческую керамику.