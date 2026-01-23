из чего они были сварены

Недавно археологи обнаружили доказательства существования древних ферментированных напитков в западном Китае, которые раскрывают, как люди варили напитки, похожие на пиво, более 3000 лет назад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Униан, об этом пишет Fox News.

Исследование проводилось на месте Могоу в провинции Ганьсу, которая расположена на северо-западе Китая, вблизи северо-восточного края Тибетского плато.

"Это место в течение длительного времени использовалось как кладбище в бронзовом веке, в конце второго тысячелетия до нашей эры. Исследователи проанализировали 42 сосуда из четырех гробниц и обнаружили микроскопические остатки, которые свидетельствуют о том, что когда-то они содержали ферментированные жидкости", - отметили в материале.

Специалисты провели анализ микрофоссилий и обнаружили крахмальные гранулы, фитолиты и грибки, которые говорят о "разнообразии" рациона древних жителей Могоу.

Оказалось, что народ могоу варил напитки с помощью "метода ку", который предусматривал подготовку закваски для брожения из риса и плесени Monascus или красной плесени. Напитки изготавливались из зерновых культур, таких как просо, рис, пшеница и ячмень.

По словам профессора восточноазиатских языков и культур Стэнфордского университета и соавтора исследования Ли Лю, эти ферментированные напитки "вероятно, были похожи на нефильтрованное пиво с консистенцией каши".

Она отметила, что напитки также имели низкое содержание алкоголя и "мягкий кисло-сладкий вкус".

"Вероятно, их употребляли свежими и без хмеля, который используется в производстве современного пива. Ферментация улучшала сохранность, питательную ценность и усвояемость, что позволяло употреблять их не только в чисто ритуальных целях", - подчеркнула исследовательница.

Лю сказала, что ферментированные алкогольные напитки имеют долгую историю в Китае, поскольку использовались в качестве погребальных жертвоприношений и во время праздничных мероприятий на протяжении 10 тысяч лет.

"В то же время эти напитки могли также служить ежедневным источником питания, поскольку ферментация улучшала их свойства хранения, питательную ценность и усвояемость, что позволяло употреблять их не только в ритуальных целях", - добавила она.

Ученая также рассказала, что методы пивоварения оставались в основном неизменными на протяжении веков, что говорит о хорошо устоявшейся традиции.

"Исследование является первым научным анализом древних остатков алкоголя из бронзового века западного Китая. Поскольку местонахождение расположено вдоль основных культурных коммуникационных путей восток-запад, результаты исследования подчеркивают, как "невидимые" традиции - такие, как знания о пивоварении и практики ферментации - были важной, но часто недооцененной составляющей межрегионального взаимодействия людей и культурного обмена", - подчеркнула Лю.