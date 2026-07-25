Столетнее японское средство от укусов насекомых попало в Книгу рекордов Гиннесса

Японский препарат от зуда "Мухи" (Muhi) получил сертификат Книги рекордов Гиннесса.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, церемония состоялась сегодня в городе Тояма, пишет Kyoto News.

Это лекарственное средство было признано "самым долго продаваемым безрецептурным брендом для облегчения зуда от укусов насекомых" в мире. На мероприятии официальный представитель Книги рекордов Гиннесса зачитал пресс-релиз, после чего вручил сертификат производителю.

"Мухи" - один из самых узнаваемых брендов в Японии, выпускаемый компанией Ikeda Mohando. Его история насчитывает ровно 100 лет с момента первого появления на рынке. Популярность средства обусловлена его эффективностью против зуда и доступностью: он продается в аптеках и магазинах по всей стране. Самое известное средство линейки - жидкость, которую наносят на кожу после укуса.

Препарат традиционно выпускается в небольшом белом флаконе с характерной этикеткой, что делает его легко узнаваемым для нескольких поколений японцев. В честь векового юбилея компания-производитель также анонсировала выпуск лимитированной серии упаковок с дизайном, посвященным этому достижению.