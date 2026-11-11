Ученые выяснили, зачем древние люди собирали сувениры

Потребность поднять с земли ракушку, яркий камень или необычную ветку и унести ее с собой могла сопровождать людей уже полмиллиона лет назад. К такому выводу пришла команда Тель-Авивского университета в сотрудничестве с коллегами из Оксфорда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в журнале Evolutionary Anthropology.

В основе исследования - находки с нескольких стоянок древнего человека на территории Израиля: пещеры Кесем, долины Сахнин, а также участков Ревадим и Джалджулия. Среди них - цветная галька, принесенная в пещеру из разных мест, ручные рубила со включениями окаменелостей и древние кремневые орудия, которые подбирали и заново подтачивали, стараясь сохранить первоначальный облик камня.

Исследователи полагают, что эти предметы не имели практического применения и служили памятными вещами - напоминали владельцу о месте находки или о значимом событии. Внешний вид и фактура вещи помогали отличить воспоминание о лично пережитом от чужого рассказа, что укрепляло доверие к словам ее обладателя. В человеческих сообществах надежная память о встречах, союзах, дарах и взаимных обязательствах помогала поддерживать отношения и доверие внутри группы.

"Когда древний человек приносил в пещеру цветной камень или старое орудие, найденное в земле, эта вещь могла всю жизнь напоминать ему о значимом событии, - отмечает доктор Йоав Рам. - Так сувениры стали своеобразным "внешним хранилищем памяти" и поддержали развитие мозговых механизмов, отвечающих за автобиографическую память, формирующую нашу личность".

Автобиографическая память - способность выстраивать личный опыт в непрерывную историю жизни, лежащую в основе нашего чувства "я". По мысли авторов, поколения, привыкшие сохранять памятные вещи, усиливали давление отбора на мозговые механизмы, проверяющие источник и достоверность воспоминаний. Так материальная культура и нейробиология влияли друг на друга и вместе формировали способность к самоописанию, столь характерную для человека.

Авторы работы связывают появление такой практики с экологическими переменами: исчезновение крупных животных, в том числе слонов, заставило древних людей осваивать новые охотничьи угодья и изучать места обитания оленей и диких быков. Предметы, взятые из таких мест, помогали сохранить личную связь с территорией, от которой зависело выживание. Ученые подчеркивают, что это гипотеза, а не доказательство того, что каждый необычный камень был сувениром. Однако археологическая летопись ясно показывает, что памятные вещи сопровождают человека уже полмиллиона лет.