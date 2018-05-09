Испанские фанаты боятся ехать в Россию на чемпионат мира-2018

Президент Ассоциации любительского футбола Испании Эстебан Нанфро рассказал об отношении иностранцев к российским болельщикам в преддверии чемпионата мира 2018 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В Бильбао у российских фанатов очень дурная слава (в феврале 2018 года после столкновения фанатов московского "Спартака" и местного "Атлетика" перед матчем Лиги Европы скончался полицейский. - "Газета.Ru").

Мы, испанцы, воспринимаем футбол как праздник и не понимаем, почему обязательно нужно ехать куда-то, чтобы подраться с чужими фанатами и влипнуть в какие-то неприятности. Люди боятся Россию и по этой причине в том числе. Боятся приезжать сюда даже на матчи чемпионата мира", - сказал Нанфро в беседе с корреспондентом "Газеты.Ru" Эльвирой Харуновой.