Подросток снял, как его друг покоряет водопад, но такое никто не сможет смотреть - ВИДЕО

16-летний Наваз Ахмед вместе с другом отправился на велосипедную прогулку к водопаду недалеко от города Бангалора, Индия. Там он решил забраться на его вершину, несмотря на то, что камни были очень скользкими. В итоге юноша поскользнулся и упал с высоты в девять метров, сообщает The Sun.

"Скалы были покрыты водорослями и чрезвычайно скользкими. Подниматься на них было крайне небезопасно"? - сказал очевидец.

Друг подростка записывал его восхождение на камеру. На кадрах видно, как Наваз едва не упал прямо на туриста, который в этот момент фотографировался внизу водопада. К счастью, самому мальчику посчастливилось выжить, и сейчас он поправляется в больнице, передает Day.Az со ссылкой на life.ru.

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