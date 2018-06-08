Вулкан уничтожил туристическую инфраструктуру на гавайском Большом острове

Не менее 600 домов были разрушены за пять недель в результате схода лавы после извержения вулкана на гавайском Большом острове. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал WBRC со ссылкой заявление мэра Гарри Кима, сообщает Day.Az.

Ким также подтвердил, что туристическая зона на Большом острове (он же остров Гавайи) полностью уничтожена.

Как сообщает телеканал, власти штата выделили 12 миллионов долларов для помощи острову.

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