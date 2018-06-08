Вулкан уничтожил туристическую инфраструктуру на гавайском Большом острове

8 июня 2018 09:17

Не менее 600 домов были разрушены за пять недель в результате схода лавы после извержения вулкана на гавайском Большом острове. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает телеканал WBRC со ссылкой заявление мэра Гарри Кима, сообщает Day.Az.

Ким также подтвердил, что туристическая зона на Большом острове (он же остров Гавайи) полностью уничтожена.

Как сообщает телеканал, власти штата выделили 12 миллионов долларов для помощи острову.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az