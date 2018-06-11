Полиция демонтировала палатки митингующих в Тбилиси

Полиция демонтировала палатки на проспекте Руставели в центре Тбилиси, установленные накануне вечером на проезжей части участниками акции протеста, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik-Georgia.

Демонтажу палаток предшествовало задержание трех демонстрантов. По заявлению МВД Грузии, активистов пришлось задержать после того, как они устроили потасовку внутри палаток. Демонтированные палатки перенесены на тротуар.

Перед зданием парламента в столице проходят митинги в поддержку Зазы Саралидзе, который утверждает, что дело об убийстве его 16-летного сына не расследовано должным образом и прокуратура покрывает убийц. Ранее добившись отставки прокурора, сейчас демонстранты требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария и министра юстиции Теи Цулукиани.

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