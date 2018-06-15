Антарктида потеряла более триллиона тонн льда за пять лет
Более триллиона тонн льда Антарктиды растаяло с 2012 по 2017 год, к такому выводу пришла международная группа ученых. Об этом сообщает Европейское космическое агентство (ESA), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"С 2012 по 2017 год Антарктида теряла 219 миллиардов тонн льда в год, повышая уровень моря на 0,6 миллиметра в год", - говорится в сообщении на сайте агентства.
При этом уточняется, что до 2012 года в год "плавилось" в среднем 76 миллиардов тонн льда, а уровень моря повышался таким образом на 0,2 миллиметра.
Наиболее серьезным изменениям подвергся ледяной покров западных областей Антарктиды - там потери льда возросли с 53 миллиардов тонн в год в 1990-х годах до 159 миллиардов тонн сейчас, дополнили в агентстве.
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