В Антарктиде зафиксирован новый температурный рекорд

Коллектив ученых из США и Нидерландов сообщил о новых температурных рекордах, установленных в Антарктиде, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как отмечается в статье, опубликованной на сайте журнала Geophysical Research Letters, за период с 2004 по 2016 год ученым удалось зафиксировать примерно сто случаев, когда температура в восточной части континента опускалась до минус 98 градусов по Цельсию.

Преимущественно, отмечают ученые, такие температурные аномалии наблюдались в небольших низинах в периоды сухой и безоблачной погоды.

Данные о температурных рекордах были получены с помощью наблюдений со спутника. При этом ранее самой холодной точкой мира считалась станция "Восток", где 23 июля 1983 года была зафиксирована температура минус 89,2 градуса Цельсия.

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