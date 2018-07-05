Площадь Гавайских островов увеличились из-за извержения вулкана - ФОТО

Архипелаг Гавайи увеличил свой размер на более чем два квадратных километра из-за извержения вулкана. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS), передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"У побережья океана лава создала 555 акров новой земли", - говорится в сообщении службы в Twitter, которая приводит последние данные о вулкане Килауэа. Это происходит из-за чрезмерного вытекания лавы в районе Капохо Кратер.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Последнее его извержение началось 2 января 1983 года и продолжается до сих пор.

В начале мая после активизации вулкана власти объявили эвакуацию населения, затронувшую около 10 тысяч человек.

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