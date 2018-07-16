Эквадор и Британия ведут переговоры по ситуации с Ассанжем
16 июля 2018 10:50 127
Великобритания и Эквадор ведут переговоры на высоком уровне касательно судьбы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что переговоры идут на фоне подготовки визита в Британию нового главы Эквадора Ленина Морено, который называл Ассанжа "унаследованной проблемой" и "камнем в ботинке".
Источники, близкие к основателю Wikileaks, утверждают, что им неизвестно о переговорах. Они отметили, что на власти Эквадора могут оказывать давление США.
Ранее МИД Эквадора предупредил, что убежище Ассанжа в Лондонене будет длиться вечно.
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