Туристка провела 10 часов в Адриатическом море после падения с круизного лайнера - ВИДЕО

46-летняя британка Куй Лонгстафф упала с круизного лайнера и десять часов провела в Адриатическом море. Пропажу женщины заметили пассажиры, которые заметили на палубе бесхозную сумочку с паспортом, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Лонгстафф была найдена в 100 километрах от берегов Хорватии, спасатели вытащили женщину из воды и доставили в больницу, сообщает издание Daily Mail.

Как рассказала британка, пережить страшное событие ей помогла отличная физическая форма и любовь к музыке - чтобы не чувствовать холод, женщина пела песни.

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