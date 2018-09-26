Coca-Cola пригрозила судом норвежскому производителю газировки

Владелец норвежской компании по производству сладких шипучих напитков оказался в центре назревающего скандала с участием американской The Coca-Cola Company. По мнению юристов из США, Jallasprite вызывает стойкие ассоциации с напитками Sprite, что, определенно, должно вводить в заблуждение покупателей. Об этом сообщает издание Vart Oslo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В этой связи международная корпорация потребовала от местного производителя сменить название продукции, изъять из продажи уже отправленные в магазины бутылки и полностью уничтожить имеющиеся запасы наклеек и прочей маркетинговой продукции. В случае отказа выполнить требования до пятницы, The Coca-Cola Company обещает направить иск в районный суд Осло.

"Слово sprite в английском языке обозначает дух или подвижную графическую иллюстрацию. В норвежском же оно передает смысл, как будто что-то прорастает, становится свежее, сильнее. Мы считаем, что Coca-Cola не может предъявлять право собственности на это слово", - заявил Ярле Холлеруд, директор компании O.Mathisen, которая производит Jallasprite.

Издание приводит фотографии стеклянных бутылок из темного стекла с норвежской газировкой, которые по форме скорее походят на те, в которые обычно разливают пиво. Кроме того, на суд читателей оно выставляет и дизайн этикеток: в частности эмблема Jallasprite представляет собой желтый овал с улыбкой и крупной надписью Jalla. Как заявил изданию представитель O.Mathisen, помимо внешних отличий логотипа, непохожесть брендов обусловлена и тем, что люди редко употребляют полное название, зачастую произнося просто "Ялла".

Примечательно, что о претензиях американской корпорации норвежец узнал еще в феврале. Последний ответ в переписке с Coca-Cola он написал четыре месяца назад: в своем письме Холлеруд выразил готовность пойти на уступки и сменить название, но лишь после того, как будут проданы уже имеющиеся на складах запасы. "С тех пор от продовольственного гиганта не было слышно ничего, пока сегодня нам не пришло письмо, - подчеркнул он. - Мы отвечали на все запросы по теме и все это время были открыты для диалога".

Согласно публикации, Холлеруд оформил документы на свою продукцию в Патентном бюро страны (Patentstyret, NIPO). Однако в свете угрозы судебного разбирательства, ведомство допустило, что продукты могут быть похожи и предложило провести необходимые экспертизы. В Coca-Cola рассчитывают на мирное урегулирование вопроса, однако готовы судиться, если к пятнице все останется как прежде.

Норвежская газировка

В Норвегии существует довольно большое количество производителей газированных напитков. Компания O.Mathisen известна своими Jallasprite и Tyen-Cola. Первое - сладкая содовая со вкусом лимона, второе - одна из множества разновидностей "открытой колы" (OpenCola), рецепт которой доступен всем, в отличие от формулы Coca-Cola, хранящейся в строжайшем секрете.

Корпорация The Coca-Cola Company специализируется преимущественно на выпуске безалкогольных напитков. На сегодняшний день, помимо Coca-Cola, она владеет такими известными брендами, как Fanta, Schweppes и Sprite. Также в ее "портфеле" имеется множество локальных наименований, включая шотландский напиток Irn-Bru.

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