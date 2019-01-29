Intel вложит около $11 млрд в экономику Израиля
Корпорация Intel приняла решение инвестировать 40 млрд шекелей (около $11 млрд) в экономику Израиля. Об этом сообщил в Twitter израильский министр финансов Моше Кахлон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Руководство Intel проинформировал нас о решении инвестировать в экономику Израиля еще 40 млрд шекелей, что является беспрецедентным решением, которое, как ожидается, создаст тысячи рабочих мест на юге Израиля", - написал Кахлон.
У Intel на юге Израиля уже действуют два предприятия. В 2017 году корпорация приобрела израильскую компанию Mobileye, разрабатывающую программное обеспечение для беспилотных автомобилей.
Intel - американская корпорация со штаб-квартирой в Санта-Кларе (штат Калифорния). Основана в 1968 году, является одним из крупнейших производителей полупроводников и поставщиков процессоров для компьютеров и смартфонов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Турции задержали десятки военных
Söyüşə qocalar gedir
-
28 Янв. 15:12 8 178
-
28 Янв. 14:22 8 012
-
28 Янв. 14:02 5 025
-
28 Янв. 14:03 4 616
-
28 Янв. 22:53 4 316