Британское издание The Sun опубликовало материал о том, кто же может стать, и, вероятнее всего, станет крестными родителями новорожденного сына принца Гарри и Меган Маркл Арчи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, одним из явных претендентов на "должность", по мнению издания, является близкий друг принца Гарри Чарли ван Штраубензи. Представитель королевской семьи познакомился в частной подготовительной школе Ludgrove. Чарли был одним из 600 гостей на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри. В свою очередь, Гарри стал шафером на свадьбе ван Штраубензи с режиссером Дейзи Джекнс.

Также среди перечисленных значатся голливудский актер Джордж Клуни, который празднует свой день рождения в один день с новым членом королевской семьи 6 мая.

Замыкает тройку лидеров Марк Дайер, которого часто называют вторым отцом принца Гарри.

Среди предполагаемых крестных матерей Арчи значатся бывшая няня Гарри Тигги Петтифер, Кейт Миддлтон и американская теннисистка Серена Уильямс.

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