https://news.day.az/world/1144381.html Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Герцог Сассекский посвятил пост жене, сопроводив его фотографией Маркл. В тексте принц Гарри назвал Меган потрясающей и поблагодарил ее за то, что она рядом.
"Спасибо, что присоединились ко мне в этом приключении - с Любовью, Гарри", - написал он.
4 августа Меган исполняется 38 лет.
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