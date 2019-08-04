Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Герцог Сассекский посвятил пост жене, сопроводив его фотографией Маркл. В тексте принц Гарри назвал Меган потрясающей и поблагодарил ее за то, что она рядом.

"Спасибо, что присоединились ко мне в этом приключении - с Любовью, Гарри", - написал он.

4 августа Меган исполняется 38 лет.

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