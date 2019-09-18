Удар дронов по нефтяным объектам Саудовской Аравии, парализовавший половину нефтеперерабатывающих мощностей СА, является проблемой, выходящей далеко за рамки Ближнего Востока. Инцидент может стать самым крупным шагом к обострению ситуации вокруг Ирана вплоть до начала боевых действий. По мнению международных аналитиков, Саудовская Аравия, находящаяся не в лучших отношениях с Ираном, может оказаться трамплином для нагнетания негативных процессов.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако госсекретарь США Майк Помпео уже выразил сомнение в этом, обвинив в случившемся Иран. По его словам, "нет никаких свидетельств" того, что атака происходила из Йемена. Хотя, заметим, нет никаких свидетельств и причастности к атаке Тегерана.

Нет пока что ответа на вопрос, почему атака дронов произошла именно сейчас. Саудовская Аравия вмешивалась в дела Йемена со времен основания современного Саудовского королевства. Последняя кампания Эр-Рияда в Йемене началась в 2015 г. и была нацелена на свержение хуситов, по мнению саудитов, слишком близких к Ирану.

То есть отношения между СА и Йеменом - это старая история, но именно сейчас, когда США усиливают давление на Иран, хуситские дроны ударили по нефтеперерабатывающим объектам СА. Подобные удобные совпадения в мировой истории встречаются не так уж часто.

Примечательно, что как раз в то время, как в Саудовской Аравии вспыхнули НПЗ, в Анкаре проходила встреча лидеров Турции, России и Ирана

По информации РИА Новости, президент России Владимир Путин предложил Саудовской Аравии купить российские ЗРК С-400 или С-300 на фоне атаки дронов на нефтяные объекты королевства.

Отвечая на вопрос о нападении на нефтеперерабатывающие заводы, российский лидер процитировал Коран: "В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот, чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии".

По его словам, руководству королевства "достаточно принять мудрое государственное решение" и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделали турецкие власти.

"Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии", - подчеркнул президент.

В ответ на уточняющий вопрос президента Ирана Хасана Роухани, что лучше купить - С-300 или С-400 - Путин ответил: "Пусть выбирают".

Власти Саудовской Аравии пока не ответили на предложение Путина. Как пишут "Известия", пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Эр-Рияд пока не дал ответа, однако стороны продолжат контакты по военно-техническому сотрудничеству.

Песков также подчеркнул, что Москва не располагает данными об организаторах атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, для анализа последствий которой потребуется время. Кроме того, в Кремле не рассматривают возможность посредничества между Саудовской Аравией и Ираном, так как ни одна из сторон таких просьб не высказывала.

Вряд ли предложение России будет с радостью встречено в Эр-Рияде. СА давно и прочно находится в совершенно другом лагере и строит свою политику в соответствии с этим. В отличие от той же Турции, которая, являясь членом НАТО, все же проводит независимую политику и демонстрирует в последние годы стремление к еще большему сближению с Россией.

На днях стало известно о завершении поставок в Турцию компонентов второй батареи российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) C-400.

Приобретение Анкарой российских систем ПВО вызвало серьезный кризис в отношениях с Вашингтоном. Американская сторона который месяц грозит санкциями, но руководство Турции продолжает наращивать военно-техническое сотрудничество с Россией и раздражать американских партнеров.

Сомнительно, что саудиты последуют примеру Турции, с которой находятся в напряженных отношениях, как и с Ираном. Но предложение Путина, сделанное в Анкаре на встрече с лидерами крупных мусульманских стран, внесло некую интригу в развитие ситуации и стало очередным сигналом о том, что неподалеку от Саудовской Аравии имеется другой центр силы, которому тоже есть что ей предложить.

P.S. Иран через швейцарское посольство в ИРИ передал США ноту, в которой отрицает причастность к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии, сообщают иранские СМИ. В документе также содержится предупреждение о готовности Ирана ответить на любые шаги, направленные против него.

Зульфугар Ибрагимов