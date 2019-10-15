https://news.day.az/world/1165867.html Сирийские военные встретились с отступающими силами США - ВИДЕО
Сирийские военные встретились с отступающими силами США - ВИДЕО
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись опубликовало агентство Ruptly.
Встреча состоялась на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке САР. На кадрах видно, как бронеавтомобили с флагами США и пикапами с сирийскими военными едут в противоположных направлениях, при этом стороны никак не реагируют друг на друга, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
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