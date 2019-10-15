Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись опубликовало агентство Ruptly.

Встреча состоялась на трассе, соединяющей города Манбидж и Кобани на северо-востоке САР. На кадрах видно, как бронеавтомобили с флагами США и пикапами с сирийскими военными едут в противоположных направлениях, при этом стороны никак не реагируют друг на друга, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Face

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!