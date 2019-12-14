Как минимум три человека погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести в субботу в городе Ибине на юго-западе КНР в результате затопления угольной шахты. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, ЧП произошло примерно в 15:00 по местному времени на территории муниципального уезда Гунсянь.

На месте происшествия активно ведутся спасательные работы. Причины аварии выясняются, ведется следствие.