https://news.day.az/world/1185463.html В Китае затопило угольную шахту, есть жертвы
В Китае затопило угольную шахту, есть жертвы
Как минимум три человека погибли, еще 15 числятся пропавшими без вести в субботу в городе Ибине на юго-западе КНР в результате затопления угольной шахты. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, ЧП произошло примерно в 15:00 по местному времени на территории муниципального уезда Гунсянь.
На месте происшествия активно ведутся спасательные работы. Причины аварии выясняются, ведется следствие.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре