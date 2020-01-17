https://news.day.az/world/1194738.html Иран готов передать Украине тела погибших при крушении Boeing

Иран готов передать Украине тела погибших при крушении Boeing

В мире, 17 января 2020 07:16 446

Министр иностранных дел Ирана в телефонном разговоре с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко заявил, что Тегеран готов передать Киеву тела погибших при крушении Boeing украинцев, а также примет помощь украинских специалистов в расшифровке "черного ящика".

Как передает РИА Новости, об этом сообщается в официальном Telegram-канале иранского внешнеполитического ведомства.

"Зариф в ходе этого разговора сообщил о готовности Ирана передать тела украинских граждан и позволить специалистам этой страны участвовать в расшифровке "черного ящика", - говорится в сообщении.

Пристайко в свою очередь поблагодарил Иран за сотрудничество и взятие ответственности за крушение самолета "Международных авиалиний Украины".

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

В субботу, 11 января, иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.

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