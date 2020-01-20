https://news.day.az/world/1195428.html Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей

Принц Гарри рассказал о решении отказаться от королевских обязанностей

В мире, 20 января 2020 09:17 291

Британский принц Гарри заявил, что отход от исполнения королевских обязанностей очень печалит его, решение об этом было не из легких, но другого выбора не было, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Букингемский дворец сообщил, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл с весны нынешнего года перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и не будут более именоваться "Их Королевские Высочества".

Принц, выступая перед членами патронируемой им организации Sentebale, заявил, что Великобритания - это его дом и место, которое он любит.

"Когда мы с Меган поженились, мы были в восторге, полны надежды и хотели служить. По этим причинам мне очень грустно, что дошло до этого. Решение, которое я принял - о том, что я и моя жена отойдем (от исполнения обязанностей - ред.), не одно из тех, что я принял легко", - заявил британский принц. Текст его речи приводит британский телеканал ITV.

"После стольких лет испытаний было так много месяцев переговоров. И я знаю, что не всегда все делал правильно, но в известном смысле у меня не было другого выбора. Я хочу пояснить, что мы не уходим, мы совершенно точно не покидаем вас. Мы хотели служить Королеве, Содружеству и также исполнять обязанности в отношении моих военных ассоциаций, но без государственного финансирования. К сожалению, это было невозможно", - добавил принц Гарри.

Он также поблагодарил свою бабушку - королеву Елизавету II и королевское семейство за поддержку, которую они оказали ему и его супруге в этой ситуации.

"Мы совершаем прыжок в неизвестность. Спасибо, что придали мне смелости для того, чтобы я смог пойти на этот шаг", - сказал принц.

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#ПРИНЦ ГАРРИ
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