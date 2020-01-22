В России сменился генпрокурор

Совет Федерации утвердил Игоря Краснова в должности генерального прокурора России, сенаторы единогласно поддержали кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета (СК), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Краснов принял присягу при вступлении на должность. "Мой опыт работы в Следственном комитете позволит мне по-новому смотреть не только на работу Следственного комитета, но и МВД", - сказал он.

Новый генпрокурор добавил, что никакого противостояния между СК и Генпрокуратурой нет.

Ранее в среду Совфед освободил Юрия Чайку от должности генерального прокурора. Члены верхней палаты парламента поблагодарили его за работу по укреплению законности в стране.