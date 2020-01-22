https://news.day.az/world/1196254.html Меган Маркл и принц Гарри будут снимать документальные фильмы

Меган Маркл и принц Гарри будут снимать документальные фильмы

В мире, 22 января 2020 22:11 322

Принц Гарри и его жена Меган Маркл, которую застали за прогулкой с сыном в Ванкувере, планируют снимать фильмы. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на unian.net.

Так супруги будут зарабатывать себе на жизнь, снимая документальные ленты. Пара будет заниматься производством и озвучкой документальных фильмов на социальные темы, в частности, психическое здоровье и изменение климата.

Это подтвердил главный контент-директор Netflix Тэд Сарандос во время церемонии SAG Awards-2020. Он также заявил, что очень заинтересован в работе с принцем и его женой. "Кто бы не заинтересовался? Да, конечно!", - сообщил Тед. По словам инсайдера, принц Гарри и Меган планируют делать документальные фильмы, похожие на те, которые Гарри продюсирует для Apple TV.

Герцоги полны решимости доказать своей семье, что это действительно сработает. Впрочем, супруги пока не спешит подписывать коммерческие контракты - они исключают все сомнительные сделки.

Напомним, что недавно Меган Маркл подписала контракт с Disney.

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