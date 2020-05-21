Великобритания впервые продает облигации с отрицательной доходностью

20 мая правительство Великобритании провело эмиссию трехлетних гособлигаций в общей сложности на £3,75 миллиарда, или $4,6 миллиарда. Отличительной чертой этого аукциона стала отрицательная доходность по бумагам: -0,007%, -0,003% и 0,001%. Это предполагает, что инвесторы, удерживающие долг до погашения, получат меньше, чем заплатили при его покупке, при учете регулярных выплат процентов и возврата основной суммы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Великобритания уже продавала одномесячные векселя с отрицательной доходностью в 2016 году, но это первый случай, когда она продала обычные облигации с доходностью ниже нуля. При этом желающих купить такие бумаги оказалось больше, чем было нужно: заявки были поданы на £8,1 миллиарда, то есть на объем, более чем вдвое превышающий заявленный.

Интерес к нестандартным гособлигациям подстегнули низкие процентные ставки и замедление инфляции, составившей в апреле 0,8%. Сейчас Банк Англии как раз решает, какие меры предпринять, для того чтобы стимулировать рост цен и вернуть показатель до таргета в 2%.